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JНСР: новый назальный спрей уменьшает тяжесть апноэ и предотвращает гипертонию

Ученые из университета Флиндерса в Австралии разработали назальный спрей, который может предотвращать апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне) и снижать кровяное давление. Результаты опубликованы в The Journal of Heart and Circulatory Physiology (JНСР).

Создан назальный спрей от храпа и повышенного давления
© depositphotos.com

Отмечается, что храп может возникать по различным причинам, однако одной из основных является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это опасное заболевание, при котором у человека происходят кратковременные остановки дыхания во сне.

Новый спрей представляет собой блокатор калиевых каналов. Он относится к классу противоаритмических препаратов нового поколения, которые замедляют поток ионов калия в центральной нервной системе, стабилизируя активность мышечных клеток сердца и его электрическую активность. При использовании в составе назального спрея блокаторы калия способны повышать активность мышц, которые удерживают верхние дыхательные пути открытыми, тем самым снижая вероятность спазма горла во сне.

Разработку уже протестировали на десяти добровольцах. У семи испытуемых в ходе применения спрея сократилась частота остановок дыхания во сне и снизилось давление наутро после впрыскивания. Физиологическое улучшение функции дыхательных путей коррелировало с повышением количества поступающего в организм кислорода, что способствовало предотвращению гипертонии.

По мнению исследователей, их разработка служит первым шагом в создании безопасных и простых в использовании препаратов от апноэ.

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