Подмосковные врачи прооперировали ребенка с редким заболеванием

В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах прооперировали ребенка с редким врожденным заболеванием кишечника, сообщил Минздрав Подмосковья.

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У 7-летнего мальчика, с рождения страдавшего от запоров, выявили болезнь Гиршпрунга.

«При такой патологии в прямой и сигмовидной кишке отсутствуют нервные узлы, отвечающие за движение, благодаря которому содержимое кишечника продвигается вниз», — уточнили врачи, указав, что если своевременно не вмешаться, ситуация может привести и к летальному исходу.

Врачи в ходе лапароскопической операции удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Уже через 10 суток после нее мальчика выписали из больницы под наблюдение врачей. «В настоящее время функции кишечника полностью восстановлены», — добавил детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.

Ранее в Видном врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с очень редкой врожденной патологией. У ребенка оказались на шее жабры из костной ткани. Медики заявили, что «сама по себе это сравнительно редкая врожденная патология».