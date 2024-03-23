Весенняя аллергия: какие препараты можно приобрести в аптеке

На носу уже сезон аллергий, поэтому всё больше россиян начинает интересоваться антигистаминными препаратами. Однако что с ними происходит на рынке — не очень понятно, потому что большая часть лекарств была от зарубежных производителей. Придётся ли отдавать последние сбережения на таблетки — рассказали эксперты.

Наличие препаратов от аллергии в аптеках

Как объяснил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, с российского рынка два года назад начали пропадать различные иностранные компании вроде французской «Санофи», немецкой «Байер Хелскер» и израильской «Тева», сообщает msk1.ru.

Однако в отличие от них в аптеках остаются препараты венгерской «Эгис», индийской «Редис», бельгийской «ЮСБ Фарма» и российских «Озон Фармацевтика», «Биннофарм Групп» и «Вертекс».

Цены на лекарства от аллергии

Из-за такого обилия препаратов цена у них довольно демократичная: упаковка «Супрастина» или «Цетрина» обойдётся в 100−200 рублей, а «Зиртек» выйдет подороже — до 300 рублей.

Однако россиянам, которые проходят АСИТ-терапию (аллерген-специфическую иммунотерапию), альтернатива понравится меньше — у них препараты стоят от 5000 до 9000 рублей. При этом, по словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, врач всегда может подобрать аналог, правда, схема применения может измениться.

Как подготовиться к сезону аллергий

Аллергики знают, что одних таблеток или капель в сезон может не хватить, нужны способы помощнее. Как подготовиться к аллергиям и минимизировать страдания, аллерголог-иммунолог Жукова рассказывала «Секрету» здесь.