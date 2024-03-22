Кариес, как и любая инфекция, может передаваться через самый простой способ — контактный, в том числе и поцелуй. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro.

«Причина кариеса имеет инфекционную природу (это бактерия Streptococcus Mutans, которая, употребляя простые углеводы, разрушает ткани зубов). Поэтому через поцелуй бактерии, вызывающие кариес, действительно могут передаваться. В частности, было доказано, что бактерии кариеса у детей появляются от их матерей — эти бактерии имели родственный генотип (бактерии мамы, которая вовремя не прошла санацию полости рта)», — объяснил он.

С другой стороны, по словам эксперта, бактериям кариеса нужны специфические условия, чтобы они могли себя проявить (для возникновения кариозного очага), например: наличие зубного налета; наличие участков, которые не подвергаются воздействию очистки (межзубные промежутки, углубления в фиссурах (естественных ямках) в зубах, поддесневые участки).

«Если человек соблюдает правила чистки зубов, регулярно проходит гигиеническую чистку полости рта, то у кариозных бактерий, как правило, не будет возможности реализоваться, то есть, они могут существовать, но поражения зубам нанести не смогут», — подчеркнул стоматолог.

Чтобы избежать приобретения кариеса через поцелуй, было бы правильно соблюдать два условия: по возможности просанировать своего партнера, чтобы не подвергать опасности здоровье своих зубов, но при этом не забывать про правильную чистку зубов от налета и регулярную профессиональную гигиену полости рта, резюмировал Сошников.