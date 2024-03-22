Продукты, которые вызывают вздутие живота

Повышенное газообразование в животе не является опасным состоянием, но вызывает физиологический и психологический дискомфорт.

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Некоторые продукты питания могут усиливать реакцию ЖКТ и стать причиной вздутия и спазмов. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Что является нормой

По словам специалиста, здоровый человек в среднем выпускает газы до 10–15 раз в день и иногда даже не чувствует этого.

— При каких-либо нарушениях пищеварения объем лишнего воздуха увеличивается и сопровождается болезненными ощущениями. Также о сбое в организме свидетельствует неприятный запах, — предупредила Кузина.

Причины вздутия

Среди причин, по которым в животе может возникнуть вздутие, нутрициолог назвала:

объем потребления определенных продуктов либо их индивидуальная непереносимость;

резкий переход на диету с большим количеством овощей или белка;

метеоризм вызывают гормональные изменения, например, беременность или разные фазы менструального цикла;

стресс тоже влияет на здоровое пищеварение, особенно в сочетании с неправильным и быстрым питанием.

— В первую очередь необходимо исключить наличие серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, посетив гастроэнтеролога, — подчеркнула врач.

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Еда, вызывающая вздутие

Также нутрициолог поделилась списком продуктов, которые способны вызвать вздутие:

Бобовые культуры

Эта группа лидирует в причинах вздутия у большинства людей. В фасоли, горохе, чечевице содержатся олигосахариды. Многим трудно переварить данный тип углеводов. Бобовые продукты в большой кишке поступают плохо обработанными, из-за чего начинается процесс ферментации бактериями. В результате человек чувствует вздутие и отмечает повышенное газообразование.

Крестоцветные овощи

Сюда относятся различные виды капусты: белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская. Их ценят за большое содержание клетчатки, которая в то же время часто приводит к метеоризму. Также в крестоцветных есть раффиноза — еще один трудноперевариваемый углевод. Капуста вызывает вздутие за счет активной ферментации бактериями в кишечном отделе.

Сладкая газировка

В шипучих напитках содержатся углекислый газ и карбонат. Именно они и становятся причиной объемного живота. Кроме того, газировка нередко приводит дополнительно и к отрыжке. Усиливают реакцию желудка такие синтетические подсластители, как ксилит и сорбит. Человеческий организм их очень плохо поглощает, и они порождают большой объем газов в кишечнике.

Молочные продукты

В них содержится особый молочный сахар — лактоза. За его расщепление отвечает фермент лактаза. Когда его не хватает в организме, то любые продукты из молока приводят к вздутию, метеоризму и даже диарее. Людям с такой особенной реакцией необходимо крайне осторожно следить за рационом и потреблять лишь безлактозные или растительные аналоги.

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Глютеновые злаки

Сюда относятся овес, пшеница, рожь, ячмень. Они, как и молочная группа, не усваиваются у людей с чувствительностью или непереносимостью особого белка — глютена. В медицине это заболевание называется целиакия. При попадании перечисленных злаков в желудок увеличиваются газообразование, спазмы, появляется диарея и остальные проявления болезней ЖКТ. Крупы можно заменить на другие виды и изделия из них, например, рисовые, гречневые, кукурузные.

Фрукты

В яблоках, грушах, винограде, персиках, манго содержится много фруктозы — моносахарида, который и дает им насыщенный сладкий вкус. У некоторых людей она может плохо перевариваться и становится причиной вздутия. Аналогичная реакция происходит и на фруктовые соки, смузи, нектары.

Организм каждого человека уникален, поэтому необходимо прислушиваться к собственным ощущениям. Чаще всего нужно лишь уменьшить объем определенных продуктов или подобрать оптимальный вид их потребления, порекомендовала нутрицолог.