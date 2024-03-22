Врач предупредила о риске сахарного диабета у любителей долго спать

Старший преподаватель Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Неверова рассказала о двух крайностях, ведущих к рискам для здоровья. Учёный отметила, что не только недосып вреден и даже опасен для организма, но и избыток сна.

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Для взрослого человека избыток сна — более 9-10 часов, что ведёт к серьёзному росту возникновения и развития сахарного диабета. Вероятность развития этой болезни стремится к 50%. Возникает существенный риск и для сердечно-сосудистой системы.

Разумеется, вреден и недосып, тем более хронический. Эксперт отметила, что постоянный недосып может спровоцировать нарушение циркардных ритмов, вызвать постоянную усталость, ухудшение настроения и работоспособности, а также нарушение концентрации внимания, сбои в работе иммунной системы, депрессии, бессонницу.

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