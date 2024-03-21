Как связаны проблемы с зубами, стресс и сколиоз

Психологи считают, что напряжение зубочелюстной системы прежде всего связано с переживаниями. И афоризм "терпеть, стиснув зубы" тому подтверждение. Стоматологи с этим не просто солидарны: они доказали взаимосвязь между стрессом и осанкой.

© 0Российская Газета

О признаках, по которым несложно определить, насколько прочно негативные эмоции прописались в организме, их пагубном влиянии на позвоночник рассказывает кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Дмитрий Смирнов:

- В момент опасности любое живое существо сжимает зубы. Это происходит с помощью большой жевательной мышцы (musculus masseter). И чем чаще человек находится в стрессовых ситуациях, чем больше злится, тем сильнее развивается musculus masseter, накачиваясь, подобно бицепсу у спортсмена. В простонародье подобный процесс именуют "катать желваки". Именно они подчеркивают скулы и углы челюсти, которые, с одной стороны, говорят о силе личности, а с другой - выдают частое проявление злости и гнева.

Постоянный стресс способствует образованию костного нароста - мозоли в том месте, где мышца и челюсть соединяются. В результате увеличивается нагрузка на зубы, разрушая их. Стирается поверхность эмали - верхний панцирь зуба, под которым более мягкий слой - дентин. Как только эмаль перестает его защищать, в нем тут же развивается кариес, а кариес губит нерв. Кроме того, формируется неправильный прикус: нижняя челюсть от постоянного перенапряжения выдвигается вперед.

И в это время происходит самое неожиданное и, казалось бы, невероятное: начинает меняться скелет. Ведь височно-нижнечелюстной сустав человека - центр равновесия всего тела. Если взаиморасположение челюстей, то есть прикус правильный, то нижняя челюсть в комплексе с мышцами - противовес всему телу. Если же соответствие челюстей нарушено, то нарушается и равновесие, так как напрягаются не только мышцы, поддерживающие нижнюю челюсть, но и тело полностью. Это сказывается на позвоночнике: происходит нарушение симметрии скелета.

Пациенты обычно не связывают сколиоз с дисбалансом во взаиморасположении челюстей. Но медицинские исследования подтверждают такую взаимосвязь. Доказано даже влияние неправильного прикуса на баланс стоп. Гнев, ярость нарушают правильное расположение челюстей, что, в свою очередь, вызывает нарушение функций суставов шейного отдела позвоночника, а это приводит к деформации остальной его части со всеми вытекающими последствиями. Мышечная мускулатура на вспышки злости и агрессии реагирует спазмом - мышцы "сводит". А постоянный спазм мышечного волокна задействует другие мышцы, из-за чего происходит деформация мускулатуры и асимметрия тела...

Словом, перестаньте злиться. Улыбка - веский аргумент в пользу здорового позвоночника.