Для кого голодание может быть смертельно опасно

Миллионы людей по всему миру добровольно соглашаются голодать — они уверены, что отказ от еды поможет им лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. Один из методов такого питания — интервальное голодание, то есть прием пищи только в определенные часы. Им увлекаются и знаменитости, например, Ким Кардашьян и Хью Джекман. Однако у голодания есть как плюсы, так и минусы, а некоторым людям голод и вовсе противопоказан.

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О том, как интервальное голодание влияет на организм и кому точно стоит отказаться от этой практики, «Ленте.ру» рассказали врачи.

Правда ли, что за два-три дня голодания можно похудеть?

Сделать это невозможно, заверила врач интегративной медицины клуба здоровья и долголетия RODINA Светлана Каневская. По словам доктора медицинских наук, за пару дней голодания чуда, на которые многие рассчитывают, не произойдет.

Если вес и уйдет, то за счет воды и развития обезвоживания, что опасно для здоровья.

Терапевт клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов также заверил, что за несколько дней голодания похудеть невозможно. При этом он обратил внимание на то, что после окончания голодания в течение недели необходимо следить за тем, чтобы не переедать. Врач объяснил, что после стресса организм захочет восполнить потерянную энергию, а также на всякий случай запасти ее впрок.

Чем опасно голодание?

Во время голодания в организме развивается кетоз — это метаболическая адаптация, позволяющая организму выжить в период голода, рассказала доктор Каневская. Организм расщепляет кетоновые тела — тип топлива, которое печень производит из жира, а не из сахара или углеводов.

В состоянии кетоза у человека могут появиться слабость, утомляемость, снижение артериального давления, сухость во рту, повышенная жажда, запоры, тошнота, рвота, возможно образование камней в почках, снижение выносливости, повышенная утомляемость, — перечислила доктор медицинских наук.

К тому же, по ее словам, при значительной потере веса в организме может происходить ряд патологических процессов, включая уже названный кетоз, нестабильность сердечного ритма и артериального давления, температуры тела и уровня фосфора и обезвоживание.

Все эти состояния требуют немедленной медицинской помощи. Они могут стать причиной летального исхода

При голодании организм начинает потреблять собственный белок, особенно быстро этот процесс начинается, когда запас жировой ткани невелик. Кроме того, при недостатке углеводов жиры сжигаются неправильно. Возникает большое количество соединений с кислыми свойствами, которые вызывают подкисление организма и нарушение функционирования нервной системы.

Одновременно избыток этих веществ вызывает состояние возбуждения и чувство сытости, несмотря на то, что человек ничего не ест, продолжила Каневская. Именно поэтому во время голодовки люди могут изначально чувствовать себя хорошо, пребывая в состоянии возбуждения и даже эйфории. Однако долго сохраняющийся высокий уровень соединений с кислыми свойствами разрушает нервную систему, вызывает нарушение концентрации внимания, а также проблемы с памятью.

Эндокринолог Екатерина Девицкая добавила, что за два-три дня голодания может наступить обезвоживание, так как организм использует воду для получения энергии и обмена веществ. Также велик шанс, что разовьется астенический синдром в виде апатии, слабости, головной боли.

Даже короткое голодание нарушает работу органов и систем — печени, почек, сердца. Также повышается риск развития заболеваний ЖКТ, анемии, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, — прокомментировала врач.

Если человек не ест неделю, по словам Девицкой, последствия могут быть еще более серьезными.

Могут появиться выраженное обезвоживание и нарушение электролитного состава крови, кахексия — истощение организма, полиорганная недостаточность, нарушение работы центральной нервной системы, вплоть до коматозных состояний.

Голодание может быть опасно и для психики

Клинический психолог Анастасия Григоришена настаивает: интервальное голодание и голодание в целом — прямой путь к расстройствам пищевого поведения.

Любая диета полезна только в случае, если она предписана врачом и соблюдается короткий промежуток времени. Сама цель интервального голодания, то есть похудения, подразумевает нездоровое отношение человека со своим телом, заверила она. Тело приходит в идеальную форму, когда человек перестает использовать его как способ избавления от психологических травм, а наслаждается жизнью и собой, считает психолог.

Причин может быть множество: страхи, аутоагрессия, способ контроля, месть и многое другое.

Также голодание, длящееся дольше недели, часто приводит к снижению настроения, плохому самочувствию, головокружениям и даже обморокам, продолжила доктор Каневская.

Длительный и бесконтрольный голод негативно влияет на когнитивное развитие, особенно у детей. Исследования показали, что голод может привести к снижению уровня концентрации и внимательности, ухудшению навыков решения проблем и трудностям в усвоении новой информации. Кроме того, отсутствие адекватного питания влияет на способность мозга хранить и обрабатывать информацию и может привести к нарушениям памяти, овладения языком, тестов на общие мыслительный способности.

Плохое питание увеличивает риск развития проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия или тревога.

Какие еще опасности таит в себе голодание?

Эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия обратила внимание на то, что если питание при интервальном голодании недостаточно разнообразное, то организм будет страдать от недостатка важных питательных веществ и элементов: это может стать причиной возникновения дисбаланса витаминов, белка и важных микроэлементов.

Неправильный подход к диете может стать фактором риска нарушения пищевого поведения. Даже если ранее расстройств пищевого поведения не было, предпосылки к этому всегда могут иметь место. Любая диета, в том числе и интервальное голодание, может стать причиной их дальнейшего развития.

Неправильное соблюдение интервального голодания может привести к обострению заболеваний ЖКТ, в первую очередь — желчно-каменной болезни. Любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи, предупредила врач. Это значит, что у людей, которые предрасположены к образованию камней в желчном пузыре, интервальное голодание может спровоцировать развитие желчно-каменной болезни.

Негативное последствие интервального голодания, как и любой другой диеты, — упадок сил, отсутствие энергии и слабость за счет сокращения употребляемых калорий. Оно может быть временным явлением

«Каждому человеку перед выбором любой схемы питания полезно как минимум сделать биохимический анализ крови, чтобы оценить уровень витаминов в организме и белка в крови», — призвала Катхурия.

Есть ли плюсы у интервального голодания?

«Несмотря на формулировку “голодание”, интервальное голодание все же подразумевает не полный отказ от пищи, а периоды резкого снижения калорийности до 20-25 процентов за счет приемов энергетически ценных жидкостей и продуктов. Интервальное голодание имеет доказательную научную базу», — заверила главный внештатный специалист Академии «Докстарклаб», эндокринолог, диетолог Юлия Сорокина.

Существует и лечебное голодание, но это специальная методика, к которой нужно прибегать только под контролем врачей, добавила диетолог.

Катхурия добавила, что интервальное голодание может быть полезно для организма: ведь при следовании ему проходит достаточно времени, чтобы полученные с едой питательные вещества не только усвоились, но и были бы потрачены по назначению, не создавая запаса в виде жировой ткани.

«Интервальное голодание может быть таким же эффективным, как и низкокалорийная диета. При этом оно лучше переносится», — объяснила специалистка.

В случае, если человек решает попробовать интервальное голодание, важно следить, чтобы в промежутке между приемами пищи не возникало неконтролируемое чувство голода, иначе есть риск съесть больше, чем при обычном питании, подчеркнула она.

В идеале есть нужно четыре-пять раз в день с перерывом не более трех-четырех часов. Но при интервальном голодании в зависимости от длины выбранного интервала в отведенный для еды период может поместиться два-три приема пищи, — Юлия Катхурия, эндокринолог.

В любом случае универсальной, подходящей всем без исключения схемы питания не существует, обратила внимание Катхурия. Важно прислушиваться к себе и своим ощущениям, и выбрать наиболее комфортный и эффективный для себя подход к питанию.

Каневская также отметила, что периодическое контролируемое врачом голодание поддерживает гормоны, влияющих на обмен веществ, помогает худеть, помогает контролировать уровень сахара в крови.

«У людей с сахарным диабетом II типа интервальное голодание и отсутствие перекусов способствуют снижению уровня глюкозы и инсулина натощак, снижают выраженность резистентности к инсулину и способствуют снижению уровня гормона аппетита лептина», — объяснила доктор медицинских наук.

Кроме того, интервальное голодание поддерживает здоровье кишечника и сердца, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, стабилизирует давление и способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника. При этом доктор подчеркнула, что практиковать интервальное голодание нужно после согласования с врачом и под его контролем.

Кроме того, оно может помочь в профилактике заболеваний, так как запускает в организме процесс аутофагии. Если говорить простыми словами, то организм запускает уборку внутри клетки. Происходит процесс переработки поврежденных компонентов, а также процесс восстановления и очистки.

Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC Анжелика Ужва добавила, что спланированное и контролируемое врачом голодание может принести пользу. По ее словам, после трехдневного голодания кожа приобретает более здоровый и привлекательный вид.

Кому противопоказано интервальное голодание?

Главным противопоказанием к голоданию, в том числе и интервальному, является расстройство пищевого поведения, предупредила Катхурия. Людям с этой проблемой нужно работать с весом только со специалистом и с учетом индивидуальных особенностей организма.

Женщине, которая планирует беременность или уже ждет ребенка, не стоит прибегать к интервальному голоданию, продолжила эндокринолог. Даже если до зачатия женщина практиковала подобную систему питания, во время беременности лучше отказаться от нее.

«Во время ожидания ребенка коррекция питания будущей мамы происходит исключительно по медицинским показаниям, например, при дефиците массы тела, заболеваниях ЖКТ или гестационном диабете», — объяснила специалистка.

Если у человека в анамнезе дефицит витаминов, микроэлементов, проблемы с усвоением белка или его нехватка, то не стоит заниматься интервальным голоданием. В этом случае важно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о любых диетах

Эта система питания не рекомендуется людям до 18 лет: если ребенку или подростку нужно снижать массу тела по медицинским показаниям, лучше выбирать другой подход и только после консультации со специалистом.

Сахарный диабет, заболевания ЖКТ или почек в анамнезе — состояния, которые должны насторожить перед началом интервального голодания. В некоторых случаях в зависимости от степени выраженности конкретного диагноза и компенсации симптомов заболевания врач может допустить интервальное голодание. Однако принимать решение о том, допустимо оно или нет, может только специалист.

Также интервальное голодание противопоказано людям с избыточной продукцией гормонов щитовидной железы (тиреотоксикозом). Список заболеваний, при которых не стоит заниматься интервальным голоданием, достаточно широкий, и только врач может помочь ответить на вопрос, допустимо ли оно для каждого конкретного человека, добавила эндокринолог Катхурия.

Ее коллега, доктор Девицкая напоследок обратила внимание на то, что наиболее эффективным способом похудения является рациональное сбалансированное питание на долгосрочной основе и регулярные физические упражнения.

«Главное делать то, что приносит удовольствие: ходить, плавать, танцевать, заниматься йогой. Во время снижения веса крайне важно наслаждаться процессом и не гнаться за мгновенным результатом. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и поддерживать здоровый вес в будущем», — подытожила она.

Зачем человеку вообще нужно чувство голода?

Голод — это физиологический сигнал организма, сообщающий, что для поддержания жизнедеятельности необходимо обеспечить поступление энергии. Проще говоря, голод — сигнал для поиска пищи, спасающий от голодной смерти, объяснила врач-диетолог Галина Бикбулатова.

Сигналы о голоде формируются в гипоталамусе. Когда после приема пищи прошло более трех часов, мозг может начать подавать сигнал, что пора снова искать еду.

Гормон голода грелин вырабатывается в основном желудком, но его небольшие количества также высвобождаются поджелудочной железой, тонкой кишкой, мозгом