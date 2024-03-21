Спасают ли антистресс-игрушки при сильной тревоге

Популярные антистресс-игрушки не помогут, если человек страдает от сильной тревоги. Об этом сообщила NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее мнению, такие вещи не помогут снять тревожность в таких случаях, как, например, болезнь близкого человека.

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«[Эффективность] зависит от глубины стресса. Если наступили на ногу в транспорте, то это прекрасный повод достать антистресс-игрушку. Если продолжительный стресс из-за проблем в отношениях с любимым человеком, болеет кто-то из родителей, конечно, это не рабочий инструмент. С другой стороны, они не приносят вреда», — уточнила Колосова.

Так она прокомментировала информацию о том, что во второй половине февраля — первой половине марта в России в 1,5 раза увеличились продажи антистресс-игрушек. В целом этот показатель вырос на 53%. Среди них — кинетические игрушки, компактные массажеры, мялки, пупырки, магниты.