Апноэ во сне: как распознать и что с этим делать?

Эндокринные нарушения, сердечные приступы, инсульты, обмороки, депрессии, раннее старение – это только часть проблем, которые может вызывать апноэ. Каждый раз, когда пациенты с таким синдромом ложатся спать, их жизнь и здоровье оказываются в опасности.

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Что такое сонное апноэ, как его диагностировать и можно ли вылечиться? Об этом MIR24.TV спросил врачей-сомнологов и неврологов.

Что такое апноэ?

«Синдром апноэ – явление, при котором дыхание человека прерывается во время сна. Это представляет серьезную угрозу для здоровья. Во время прекращения дыхания уровень кислорода в крови падает, а уровень углекислого газа повышается, что может привести к стрессу и повреждению органов, включая сердце и мозг», – говорит профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог и врач-гериатр Ринат Гимранов.

По словам доктора, выделяют три вида этого состояния: обструктивное, центральное и смешанное. Обструктивное апноэ связано с временной блокировкой или сужением дыхательных путей, что приводит к прекращению дыхания. Центральное апноэ происходит из-за неактивности дыхательного центра в мозге, который перестает посылать сигналы для дыхания. Смешанное апноэ объединяет обе эти проблемы.

«Причины апноэ могут быть разнообразными, включая ожирение, аномалии дыхательных путей, неврологические нарушения, такие как инсульт или болезнь Паркинсона, а также употребление алкоголя или снотворных препаратов», – отмечает специалист. «По некоторым оценкам, за последние 20 лет во всем мире распространенность синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) увеличилась на 30%. Последние широкомасштабные эпидемиологические исследования демонстрируют высокий процент СОАС в общей популяции: 34% мужчин и 17% женщин страдают различной степенью тяжести апноэ. Поэтому гомеостаз сна является одним из приоритетов научных исследований в современной сомнологии», – комментирует руководитель лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, председатель Научного совета Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Ирина Мадаева.

Чем опасно нарушение дыхания во сне?

Проблемы, связанные с этим недугом, приводят к ухудшению качества жизни, предупреждает Ирина Мадаева. С помощью лабораторных исследований специалист выяснила, что апноэ влияет на здоровье различных групп населения:

«В области педиатрии доказано, что нарушение регуляции процесса сна приводит у детей к повышенному уровню тревожности, депрессии, эмоциональной лабильности. В акушерстве и перинатологии были проведены исследования сна беременных, страдающих апноэ. Было доказано, что нарушения сна матери может приводить к внутриутробной гипоксии плода. В области антивозрастной медицины было доказано, что апноэ способствует ускоренному старению человека».

Остановки дыхания и частичное сужение воздушного потока, характерные для апноэ, приводят к фрагментации сна и чрезмерной дневной сонливости. А дефицит устойчивого внимания и психомоторного контроля, в свою очередь, может привести к несчастным случаям на производстве и дорожно-транспортным происшествиям, добавляет врач.

Симптомы и способы лечения

Как отмечает врач-невролог, сомнолог Диана Вагнер, существуют ночные и дневные симптомы апноэ:

«К ночным симптомам относятся: храп, частые пробуждения в течение ночи (в том числе и в туалет), ранние пробуждения, ночная потливость, а также нарушения сердечного ритма. К дневным симптомам относятся: отсутствие освежающего эффекта от сна, повышение артериального давления с утра, сонливость в течение дня, дремота в течение дня и т.д. Если что-то из перечисленного беспокоит – это повод обратиться к врачу для дальнейшего обследования». «Золотым стандартом» выявления апноэ явления полисомнография, уверена врач. В зависимости от полученных результатов полисомнографии и наличия осложнений других органов и систем определяется тактика лечения. «Глобально это три вида лечения: оперативное лечения ЛОР-органов, ортодонтическое лечение (подбор ночных кап) и терапия постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP-терапия)», – уточняет специалист. «Основой профилактики является коррекция веса, так как это самая частая причина обструктивного апноэ, – добавляет Диана Вагнер. – А также важен комплексный подход к любым жалобам. Если появился храп, то нужно обратиться к врачу, не дожидаясь ухудшения состояния».

Нестандартный подход

С точки зрения китайской медицины, апноэ может служить сигналом дисфункции внутренних органов. Появление недуга чаще всего указывает на проблемы с печенью, желудком и поджелудочной железой, считает врач-рефлектотерапевт и практикующий Ци-доктор Ирина Старкова.

«В первую очередь, необходимо обратить внимание на работу пищеварительной системы – улучшить отток желчи, нормализовать работу поджелудочной железы», – говорит специалист.

Она также рассказывает, как предотвратить опасное состояние и улучшить самочувствие с помощью воздействия на точки на теле:

«Например, точка «Цзу сань ли» находится в области коленного сустава, на наружной боковой поверхности ноги, на четыре пальца ниже коленной чашечки. Необходимо массировать эту зону в первой половине дня, одну минуту». «Другая важная точка – «Да чжуй» в области 7-го шейного позвонка. Третья точка – «Тай чун» находится в промежутке между первой и второй пястной костью на стопе. От промежутка первого и второго пальца ведем вверх до ямочки между костями. Эти две точки хорошо массировать перед сном в течение минуты», – рекомендует Ирина Старкова.

Не стоит забывать и о влиянии психологических факторов, таких как стресс, беспокойство и депрессия, обращает внимание бизнес-психолог Екатерина Стецюра. По ее мнению, профилактика синдрома апноэ включает поддержание здорового веса, отказ от курения и алкоголя перед сном, регулярные физические упражнения и избегание сна на спине.