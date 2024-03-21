Почему опасно мыть голову, наклонившись над ванной

Мытье головы, наклонившись над ванной, может быть чревато возникновением головокружений, особенно при анемии, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» реабилитолог, тренер адаптивной физкультуры София Агапова. При этом, по ее словам, здоровый человек может спокойно простоять несколько минут в позе наклона вперед, и с ним не произойдет ничего плохого.

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Слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что такое положение туловища повышает внутриглазное давление, что особенно вредно при глаукоме. От подобного способа мытья головы следует отказаться и гипертоникам, так как наклон повышает кровяное давление. А страдающим от анемии необходимо аккуратно подниматься из наклона, чтобы избежать головокружения и потери пространственной ориентации.

Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли, — добавила врач.

Мыть голову лучше всего сидя или стоя под душем, такой вариант наиболее безопасен, подытожила Агапова.

Ранее химик Татьяна Дроганова рассказала, что комбинированные средства «два в одном» или «три в одном», которые можно использовать в качестве шампуня, кондиционера для волос и геля для душа, вредны для кожи головы. По словам специалиста, подобные средства вызывают появление перхоти.