Почему при кровоточивости десен нужно срочно к врачу

Острый миелоидный лейкоз — это очень быстро прогрессирующий рак крови. Чтобы у пациента был шанс на ремиссию, заболевание нужно выявить на самых ранних стадиях.

Поможет в этом один характерный симптом — кровоточивость дёсен, написал со ссылкой на онкологов таблоид The Mirror.

Как кровоточивость дёсен связана с раком

Сильная кровоточивость — один из симптомов лейкоза. Всё дело в дефиците тромбоцитов в крови. В результате свёртывание крови замедляется после любой травмы.

Заметить беспричинную кровоточивость можно как раз во время чистки зубов. Такой симптом, как правило, встречается у взрослых.

Если вы столкнулись с ним, онкологи советуют не медлить и обратиться к стоматологу. Если проблем с зубами он не выявит, стоит искать уже другие причины.

Особенно стоит насторожиться, если вместе с кровоточивостью дёсен появились: - сильная утомляемость, - потеря веса, - повышенная температура, - синяки без видимых причин.

Почему кровоточат дёсны

Конечно, кровоточивость дёсен — далеко не всегда симптом рака. Есть и другие причины.

Если проблема наблюдается изредка, причиной может быть банальное небольшое повреждение десны, рассказал стоматолог-пародонтолог, гендиректор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

В этом случае кровь нужно остановить холодной водой, а потом обработать место повреждения раствором хлоргексидина. Снять воспаление и предотвратить размножение бактерий помогает полоскание отваром из коры дуба, ромашки или календулы.

Если же при чистке зубов или употреблении твёрдой пищи дёсны кровоточат регулярно, может потребоваться более серьёзное лечение. Но в любом случае искать причину кровоточивости дёсен сначала нужно у стоматолога, а не у онколога.

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