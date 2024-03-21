Кардиолог рассказала о последствиях хронического стресса

Врач–кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Борисова рассказала о влиянии стресса на развитие гипертонии.

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По мнению специалиста, гипертония — это многофакторное заболевание, вызванное несколькими причинами. Появление патологического состояния обусловлено старением сосудов, изменениями в стенке сосудов, гормональными изменениями, а также генетическим фактором.

Врач отметила, что лишь 10 процентов случаев гипертонии связаны с вторичной артериальной гипертензией, когда есть конкретная причина.

— Люди, подверженные постоянному стрессу, сталкиваются с гипертонией раньше других. Например, руководители и менеджеры верхнего звена, которые постоянно сталкиваются с проблемами. У них часто активизируется симпатическая нервная система, что приводит к повышению давления из-за постоянного выделения адреналина, — сообщила специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Врач также отметила, что физическая нагрузка также может повысить давление, но в этом случае сосуды тренируются. Поэтому для людей, испытывающих стресс, важно добавить в свою жизнь физическую активность.

Признаки повышения давления включают легкое головокружение, мушки перед глазами и головную боль, которая не проходит при использовании обычных болеутоляющих средств. Если у человека есть эти симптомы, необходимо измерить давление. В случае первого возникновения проблем с высоким давлением рекомендуется следить за ним и контролировать его.

До этого врач Елена Малышева сообщила, что нормальным считается только один вид давления — от 120 на 80 миллиметров ртутного столба и ниже. Когда давление превышает показатель и достигает параметра 130 на 80, говорят уже про повышенное давление, передает aif.ru.

Ранее врач Ольга Малиновская рассказала о том, что каждый третий россиянин постоянно находится в стрессе.