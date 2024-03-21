Врач Зогейб рассказал, как снизить риск осложнений после операции
Любая операция создает нагрузку на организм. Чем здоровее пациент, тем легче ему преодолевать ее. Время до проведения врачебного вмешательства стоит использовать для того, чтобы привести себя в форму. Об этом сообщил врач по лечебной физкультуре Научно-клинического центра № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Роджер Зогейб.
Наилучшей подготовкой к операции служит «предварительное восстановление». В преддверии процедуры следует избегать употребления алкоголя. Если воздерживаться от спиртного в течение нескольких недель, риск послеоперационных осложнений может быть снижен почти вдвое. Также по возможности стоит отказаться от курения.
Важнейший фактор риска послеоперационного вмешательства — анемия. Быстро улучшить состояние пациента перед операцией помогает такая простая мера, как внутривенное введение железа.
Также врач посоветовал освоить дыхательные практики и не забывать о физической активности, передает aif.ru.
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