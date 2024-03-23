Врач напомнила о тяжелых последствиях отравления парацетамолом

Отравление парацетамолом — явление достаточно распространенное.

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«В организме под воздействием ферментов препарат преобразуется в токсичный метаболит. При адекватной дозе печень эффективно его обезвреживает. Но при большой дозе препарата способность к расщеплению этого вещества истощается, и отравляющая производная парацетамола начинает разрушать клетки печени», — рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, безопасная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 4 г в сутки (не более 500 мг за один прием). Доза для детей рассчитывается по массе тела. Суточная доза не должна превышать 60 мг на 1 кг тела. То есть для ребенка, который весит 10 кг, это 0,6 г препарата. Разовая доза не должна превышать 15 мг на 1 кг, между приемами должно проходить 4–6 часов.

«Чтобы не запутаться в подсчетах миллиграммов и миллилитров, необходимо просто следовать прилагаемой инструкции: в ней указано, сколько необходимо, например, сиропа для ребенка определенного возраста и веса. Не стоит превышать дозу, чтобы «побыстрее сбить жар». Если температура не снижается после стандартной рекомендованной дозы, необходимо вызвать врача», — цитируют "Известия" врача.

Ранее "СП" писала, что мальчику в Бурятии потребовалась пересадка печени после лечения на дому парацетамолом.