В чем опасность передозировки парацетамолом

Врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказала, насколько опасна передозировка парацетамолом.

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Эксперт отметила, что может возникнуть гиперреакция иммунной системы. Поэтому парацетамол и анальгетики нужно принимать с осторожностью.

— Обычно кишечник очень страдает в этой ситуации. Может появиться общий отек, он сразу дает жидкий стул и все, что с этим связано, — объяснила она в комментарии «360».

Она добавила, что дозировки лекарств должны соответствовать возрасту. При отравлении парацетамолом назначают сорбенты для очистки печени.

Врач подчеркнула, что любой препарат токсичен при передозировке.

В Бурятии двухлетнему ребенку потребовалась пересадка печени после того, как она разрушилась из-за отравления парацетамолом, передает Life.ru.

Просроченные медикаменты не представляют опасности для здоровья в отличие от травяных лекарственных препаратов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.