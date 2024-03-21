Врач Маневич назвал причины кровотечения из носа
Врач–оториноларинголог Игорь Маневич напомнил, что носовое кровотечение может быть вызвано различными причинами, такими как травма, сухость слизистой оболочки, повышенное кровяное давление или другие медицинские состояния.
— Использование перекиси водорода для остановки носового кровотечения может быть эффективным методом первой помощи в некоторых случаях, — рассказал доктор в комментарии РИАМО.
Он объяснил, что нужно взять кусочек ватки, смочить в перекиси водорода, и вставить неглубоко в преддверие носа, откуда идет кровь. Вату нужно прижать крылом носа, надавив на него пальцем. Подержать так надо 2-4 минуты, затем вату можно извлечь. В большинстве случаев кровотечение должно остановиться.
Если кровотечение не останавливается после применения перекиси водорода и ватного тампона, необходимо обратиться за медицинской помощью. Также рекомендуется проконсультироваться с врачом отоларингологом для более точного диагноза и определения причины кровотечения.
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