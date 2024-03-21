Причины кровотечения из носа

Врач–оториноларинголог Игорь Маневич напомнил, что носовое кровотечение может быть вызвано различными причинами, такими как травма, сухость слизистой оболочки, повышенное кровяное давление или другие медицинские состояния.

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— Использование перекиси водорода для остановки носового кровотечения может быть эффективным методом первой помощи в некоторых случаях, — рассказал доктор в комментарии РИАМО.

Он объяснил, что нужно взять кусочек ватки, смочить в перекиси водорода, и вставить неглубоко в преддверие носа, откуда идет кровь. Вату нужно прижать крылом носа, надавив на него пальцем. Подержать так надо 2-4 минуты, затем вату можно извлечь. В большинстве случаев кровотечение должно остановиться.

Если кровотечение не останавливается после применения перекиси водорода и ватного тампона, необходимо обратиться за медицинской помощью. Также рекомендуется проконсультироваться с врачом отоларингологом для более точного диагноза и определения причины кровотечения.

Ранее Игорь Маневич рассказал о вреде использования берушей ночью.