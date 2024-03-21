Аллерголог допустила в России появления «пыльцевых бурь» в этом сезоне

Активное пыление деревьев ожидается в этом сезоне, возможны "пыльцевые бури" в связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой, сообщила заместитель директора по клинической работе - главный врач Института иммунологии ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.

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"Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы", - сказала она на пресс-конференции.

При этом Ильина отметила, что во время пика пыления, который обычно длится около 14 дней, могут начаться дожди или поменяться роза ветров, что снизит активность пыльцы.