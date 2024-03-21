Какие узлы щитовидной железы способствуют образованию рака?
Образования узлов щитовидной железы – одна из распространенных патологий. Раньше считалось, что любые узлы вредят организму и их следует немедленно удалять. В наши дни мнение медиков изменилось и хирургического вмешательства требуют только узлы с признаками рака или доброкачественности. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Федерального научно-клинического центра ФМБА России.
Киста, мелкокистозные узлы и пролиферативные узлы не способствуют образованию рака. Онкология не может развиваться в жидкости, которая есть в первых двух видах узлов. При количестве ткани кисты не более 50% проведение лабораторных исследований не требуется. Иногда у пациента вся щитовидная железа может быть покрыта узлами из обычной ткани – это называется тотальнодолевым узловым процессом. Но даже он не способствует развитию онкологии и не нуждается в хирургическом вмешательстве.
Рак может образоваться от узлов с неровными границами, которые выступают за пределы самой щитовидной железы. Усиленный кровоток, превышение высоты узла и размер более 10 мм требуют проведения дополнительных исследований.
«При наличии сомнений в доброкачественности узла проводится тонкоигольная аспирационная биопсия. Взятие на анализ материала осуществляется из самих узлов. Это позволяет выяснить, насколько они опасны для здоровья и, при необходимости, назначить операцию. Процедура не требует анестезии или наркоза», - рассказал заместитель хирургической помощи, врач-эндокринный хирург ФНКЦ ФМБА России Николай Соловьев.