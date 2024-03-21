Какие узлы щитовидной железы способствуют образованию рака?

Образования узлов щитовидной железы – одна из распространенных патологий. Раньше считалось, что любые узлы вредят организму и их следует немедленно удалять. В наши дни мнение медиков изменилось и хирургического вмешательства требуют только узлы с признаками рака или доброкачественности. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

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Киста, мелкокистозные узлы и пролиферативные узлы не способствуют образованию рака. Онкология не может развиваться в жидкости, которая есть в первых двух видах узлов. При количестве ткани кисты не более 50% проведение лабораторных исследований не требуется. Иногда у пациента вся щитовидная железа может быть покрыта узлами из обычной ткани – это называется тотальнодолевым узловым процессом. Но даже он не способствует развитию онкологии и не нуждается в хирургическом вмешательстве.

Рак может образоваться от узлов с неровными границами, которые выступают за пределы самой щитовидной железы. Усиленный кровоток, превышение высоты узла и размер более 10 мм требуют проведения дополнительных исследований.