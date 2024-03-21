К чему может привести ковыряние в носу

При ковырянии в носу возникает риск повреждения слизистой оболочки носа, что может привести к кровотечениям и болезням. Об этом предупредил врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

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Главная опасность — риск попадания инфекции. С рук в нос могут попасть различные бактерии и вирусы. Это может привести к риниту или воспалению околоносовых пазух.

Маневич также отметил, что у всех в передней зоне перегородки носа есть множественные сплетения сосудиков, целая сеточка капилляров — так называемая зона Киссельбаха.

— Эти зоны Киссельбаха при ковырянии в носу очень легко можно механически повредить, — заявил эксперт в комментарии РИАМО.

В результате возникает носовое кровотечение. Маневич добавил, что детские носовые кровотечения на 99 процентов связаны с тем, что ребята безнаказанно ковыряют в носу.

В свою очередь отоларинголог Анна Колесникова добавила, что у взрослых людей чаще всего носовые кровотечения появляются из-за гипертонической болезни, атеросклероза сосудов или пороков развития сердца, передает «360».

Кровотечение из носа может говорить о местном повреждении или следствиях заболеваний других органов и систем организма. О причинах возникновения симптома рассказала врач-оториноларинголог Асият Зиркуева.