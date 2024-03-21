Диетолог перечислил продукты, помогающие справиться с депрессией

Одним из немедикаментозных способов лечения депрессии является питание. Научно доказано, что продукты способны оказывать влияние на настроение и снижать уровень тревоги. Об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

«Белки с высоким содержанием триптофана снижают депрессию. Они содержатся в индейке, тунце, сыре, яйцах, курице. А пробиотики, такие как кефир, йогурт, квашеная капуста, улучшают микрофлору. Также стоит отдать предпочтение продуктам с содержанием магния – это темный шоколад, бананы, бобовые и орехи», – объяснил Бобровский.

Однако лидером рейтинга диетолог назвал продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Сюда относятся скумбрия, сельдь, сардина, а также льняное семя и грецкие орехи. Все эти продукты влияют на нейромедиаторы мозга и снижают депрессию.

Также помощниками в борьбе с оксидативным стрессом, разрушающим клетки организма, являются продукты-антиоксиданты, такие как темный шоколад, ягоды, зелень, авокадо.

Сложные углеводы и продукты из цельного зерна способны улучшить настроение, снизить уровень сахара в крови, а также поднять уровень гормона сератонина. Сюда относится хлеб, каши, овощи и фрукты с кожурой.