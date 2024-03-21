Как избежать гниения пищи в кишечнике

Дефицит клетчатки и двигательной активности может привести к гниению пищи, дивертикулиту и разрыву кишечника. Об этом в программе «О самом главном» рассказал заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

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Дивертикулез — это выпячивание стенки кишечника, и в 80 лет оно имеется почти у всех, подчеркнул медик. Риск заболевания повышают также курение, недостаток клетчатки и связанные с ним запоры. Последнее приводит к тому, что человек чрезмерно тужится, его внутрибрюшное давление повышается, что в свою очередь ведет к выпячиванию кишки.

— Девиртикулезу сопутствует отсутствие перистальтики. Когда человек двигается, все работает, когда не двигается — все загнивает, длительные запоры, и все это приводит к нарушению, — пояснил Мясников.

Он добавил, что дивертикулы в общем не опасны, однако иногда они могут воспаляться и свидетельствовать о дивертикулите. При этом появляется риск кишечных кровотечений. При прободении кишечника (образовании сквозного отверстия — прим. «ВМ») даже при своевременной операции риск летального исхода составляет 20 процентов, заключил врач.

Ученые назвали продукт, вызывающий рак кишечника и сахарный диабет. В свою очередь врач Ксения Ворошилова рассказала, каким должно быть питание при запорах.