Россельхознадзор обнаружил в колбасе из Бразилии опасный препарат

Россельхознадзор обнаружил в колбасной продукции, поставляемой в Россию из Бразилии, метронидазол, который применяется в ветеринарии. Стоит отметить, что данный препарат опасен для человека.

В частности, надзорное ведомство нашло метронидазол в говяжьей кишечной оболочке, производимой кампанией União Casings. При попадании в организм человека это вещество может приводить к целому ряду симптомов, рассказала эндокринолог Наталья Петрова, пишет телеканал «360».

Так, метронидазол провоцирует расстройства ЖКТ вплоть до диареи и рвоты. Также препарат может приводить к головокружению, спутанности сознания, депрессии, галлюцинациям. Негативно вещество влияет и на мочеполовую систему, пишет Радио «Комсомольская правда».