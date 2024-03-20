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Туберкулез - древнейшая инфекция человека и животных

Возбудителем туберкулеза является микроб, открытый в 1882 г. немецким ученым Робертом Кохом. При увеличении его под микроскопом (в 1000—1200 раз) он имеет вид тоненькой, неподвижной и слегка изогнутой палочки. Отсюда и название — туберкулезная палочка, палочка Коха, бацилла Коха.

Как появился туберкулез: древнейшая инфекция и ее опасность
© depositphotos.com

В научной литературе туберкулезные палочки чаще называют микобактериями туберкулеза (МБТ). Микобактерия туберкулёза (Коха) наиболее часто поражает легкие. Источник инфекции больной человек, наиболее опасен бактериовыделитель.

Первыми признаками заболевания являются: длительный кашель, потеря аппетита, снижение массы тела, слабость, потливость, переодическое повышение температуры тела. Человек, словно, чахнет на глазах.

Не зря в 19 веке это заболевание называли ЧАХОТКОЙ (от слова чахнуть).

Профилактика туберкулеза:

  • вакцинация БЦЖ в роддоме;
  • ежегодное тестирование реакции Манту детям с 1 до 7 лет;
  • детям с 8 до 17 лет диаскин тест;
  • регулярное прохождение флюорографии после 18 лет (что предусмотрено ПРОФОСМОТРАМИ и ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ); полноценный рацион питания;
  • минимизация воздействия стрессовых факторов;
  • меры, направленные на укрепление иммунитета;
  • поддержание здорового режима дня, хороший сон;
  • соблюдение личной гигиены;
  • отказ от курения;
  • отказ употребления алкоголя.

Нужно знать, что туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных заболеваний в мире, опережая ВИЧ иCOVID-19.

Болезни и лекарства
Роберт Кох