Как появился туберкулез: древнейшая инфекция и ее опасность

Туберкулез - древнейшая инфекция человека и животных
Возбудителем туберкулеза является микроб, открытый в 1882 г. немецким ученым Робертом Кохом. При увеличении его под микроскопом (в 1000—1200 раз) он имеет вид тоненькой, неподвижной и слегка изогнутой палочки. Отсюда и название — туберкулезная палочка, палочка Коха, бацилла Коха.
В научной литературе туберкулезные палочки чаще называют микобактериями туберкулеза (МБТ). Микобактерия туберкулёза (Коха) наиболее часто поражает легкие. Источник инфекции больной человек, наиболее опасен бактериовыделитель.
Первыми признаками заболевания являются: длительный кашель, потеря аппетита, снижение массы тела, слабость, потливость, переодическое повышение температуры тела. Человек, словно, чахнет на глазах.
Не зря в 19 веке это заболевание называли ЧАХОТКОЙ (от слова чахнуть).
Профилактика туберкулеза:
- вакцинация БЦЖ в роддоме;
- ежегодное тестирование реакции Манту детям с 1 до 7 лет;
- детям с 8 до 17 лет диаскин тест;
- регулярное прохождение флюорографии после 18 лет (что предусмотрено ПРОФОСМОТРАМИ и ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ); полноценный рацион питания;
- минимизация воздействия стрессовых факторов;
- меры, направленные на укрепление иммунитета;
- поддержание здорового режима дня, хороший сон;
- соблюдение личной гигиены;
- отказ от курения;
- отказ употребления алкоголя.
Нужно знать, что туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных заболеваний в мире, опережая ВИЧ иCOVID-19.
Туберкулез - древнейшая инфекция человека и животных