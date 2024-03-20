Как появился туберкулез: древнейшая инфекция и ее опасность

Возбудителем туберкулеза является микроб, открытый в 1882 г. немецким ученым Робертом Кохом. При увеличении его под микроскопом (в 1000—1200 раз) он имеет вид тоненькой, неподвижной и слегка изогнутой палочки. Отсюда и название — туберкулезная палочка, палочка Коха, бацилла Коха.

В научной литературе туберкулезные палочки чаще называют микобактериями туберкулеза (МБТ). Микобактерия туберкулёза (Коха) наиболее часто поражает легкие. Источник инфекции больной человек, наиболее опасен бактериовыделитель.

Первыми признаками заболевания являются: длительный кашель, потеря аппетита, снижение массы тела, слабость, потливость, переодическое повышение температуры тела. Человек, словно, чахнет на глазах.

Не зря в 19 веке это заболевание называли ЧАХОТКОЙ (от слова чахнуть).

Профилактика туберкулеза:

вакцинация БЦЖ в роддоме;

ежегодное тестирование реакции Манту детям с 1 до 7 лет;

детям с 8 до 17 лет диаскин тест;

регулярное прохождение флюорографии после 18 лет (что предусмотрено ПРОФОСМОТРАМИ и ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ); полноценный рацион питания;

минимизация воздействия стрессовых факторов;

меры, направленные на укрепление иммунитета;

поддержание здорового режима дня, хороший сон;

соблюдение личной гигиены;

отказ от курения;

отказ употребления алкоголя.

Нужно знать, что туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных заболеваний в мире, опережая ВИЧ иCOVID-19.