Молодых россиянок предупредили о риске особого инсульта

У женщин в возрасте 20-45 лет при наличии мигрени риск инсульта повышен в 3,5 раза. Об этом "АиФ" рассказала заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ N2 ФГБНУ "РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского" Елена Сурская.

И у мужчин, и у женщин к инсульту приводят тромбоз или эмболия сосуда — его закупорка тромбом или пузырьком газа. Его риск увеличивают курение, ожирение, диабет, хронические заболевания.

Однако у женщин есть дополнительные факторы риска: прием противозачаточных таблеток, беременность и наличие мигрени. Мигренозный инсульт характерен для женщин в возрасте 20-45 лет (их риск 3,5 раза выше).

Его развитие связано с изменениями сосудов при мигрени.

"Самое опасное в этой ситуации то, что мигренозный инсульт протекает на фоне приступа мигрени, из-за чего пациенты не сразу обращаются за помощью", — объяснила врач.

Промедление с лечением приводит к инвалидизации и параличу. Отличить этот тип инсульта от обычного часто невозможно. Однако иногда боль концентрируется в одной половине головы, могут быть рвота и гиперстезия (повышенная чувствительность к раздражителям).