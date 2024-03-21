Офтальмолог предупредила об опасности воспаления глаз весной

Весна для многих опасна аллергическими проявлениями. Аллергеном служит пыльца растений и цветущих деревьев, которая может нанести серьезный вред глазам.

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С какими заболеваниями рискуют столкнуться аллергики и как их предотвратить, "Российской газете" рассказала офтальмохирург, заведующая отделением офтальмологии "Открытой клиники" Анна Семакина:

- Проявлениями аллергии глаз могут быть блефарит и кератит. Но чаще всего у людей наблюдается конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза. Пациентов беспокоят резь, жжение в глазах, зуд век и слизистой, покраснение и слизистое отделяемое, слезотечение.

Если аллергические проявления возникли впервые, слабо выражены, например, после прогулки в новом месте, получения букета цветов, поможет промывание глаз увлажняющими каплями или антисептиком. Такая процедура позволит смыть аллерген и успокоить глазную поверхность.

Если аллергические проявления нарастают, тут не обойтись без противоаллергических капель, которые должен назначить ваш офтальмолог.

На сегодняшний день существуют препараты для длительного применения и облегчения симптомов как при острой, так и при хронической аллергической реакции. Прием антигистаминных препаратов внутрь может не оказывать влияния на глазные проявления из-за гематоофтальмического барьера, но будет необходимым при остальных проявлениях аллергии.

Аллергические проявления на коже век требуют бережного ухода. Назначают специальные успокаивающие крема и лосьоны. Как временную меру можно использовать кубики льда, чтобы снизить проявления острых симптомов.

При возникновении зуда ни в коем случае нельзя тереть глаза во избежание попадания инфекции. Таким образом, конъюнктивит необходимо будет лечить антибактериальными препаратами в том числе.

Самоназначение капель тоже не лучший выбор, поскольку весной возможны также глазные проявления ОРВИ. Поэтому аллергический или вирусный конъюнктивит у вас различит только офтальмолог.

Вообще не стоит заниматься самолечением. Так как возможно усугубление аллергической реакции, возникновение воспаления роговицы, сосудистой оболочки глаза (иридоциклит), болезненность и снижение зрения.

Также не советую использовать для лечения аллергии отвары трав, рецепты народной медицины (мед, прополис и так далее). Это тоже сильные аллергены, которые будут поддерживать воспаление.

Если сезонная аллергия стала привычной частью жизни, необходимо понимать, что проявления могут нарастать из года в год, особенно у детей. В таком случае к весне нужно готовиться с осени: пройти консультацию аллерголога, сдать необходимые пробы и пройти подготовительную терапию к новой встрече весны.