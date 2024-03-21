Врач перечислила причины и способы лечения дерматита

Причины и способы лечения периорального дерматита (ПД) назвала в разговоре с «Мослентой» дерматолог-косметолог, ведущий специалист, врач первой категории столичной сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова.

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Периоральный дерматит — распространенное хроническое заболевание кожи лица, поражающее преимущественно женщин после 30 лет. Оно характеризуется папулезно-эритематозными высыпаниями в области вокруг рта

Точные причины появления ПД до конца не установлены, однако выделяют ряд факторов, способствующих его развитию, это:

генетическая предрасположенность (чаще встречается у людей со светлой кожей и жирным типом);

гормональные изменения, связанные в том числе с использованием оральных контрацептивов и беременностью;

инфекции (в частности, клещевая) и бактерии (например, Helicobacter pylori, обитающая в желудке).

Некоторые внешние и внутренние факторы могут усиливать риск возникновения ПД, отметила эксперт. К таковым она отнесла: длительное применение глюкокортикостероидов (мази, спреи, инъекции), использование косметических средств с окклюзивным эффектом (жирные кремы, солнцезащитные фильтры), использование фторсодержащих зубных паст, ультрафиолетовое излучение.

На появление ПД могут указывать следующие симптомы:

покраснение кожи в области вокруг рта с четкими границами;

папулы, папуловезикулы и реже папулопустулы розово-красного цвета размером один-два миллиметра;

бледная зона кожи вокруг красной каймы губ, свободная от высыпаний;

ощущение жжения, болезненности, сухости и стянутости кожи.

В отличие от розацеа, для ПД не характерно постепенное распространение высыпаний на щеки и нос, отметила Гулакова.

«Диагноз ПД устанавливается дерматологом на основании клинической картины. Для подтверждения диагноза может потребоваться анамнез и лабораторные исследования (бактериологический посев, исследование на клещей Demodex). Лечение ПД направлено на устранение провоцирующих факторов, восстановление микробиома кожи и снятие симптомов», — рассказала она.

Основные меры лечения, по словам дерматолога, включают отмену использования препаратов с глюкокортикостероидами, использование антибактериальных средств при подозрении на инфекцию Helicobacter pylori, применение клиндамицина, метронидазола или азелаиновой кислоты, уменьшение использования косметических средств, защиту кожи от ультрафиолета. В тяжелых случаях могут назначаться системные антибиотики или иммуносупрессоры.

Соблюдение врачебных рекомендаций и правильный уход за кожей при ПД позволяют добиться полного или частичного улучшения состояния кожи, заключила собеседница «Мосленты».

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