В Подмосковье хирурги удалили пациентке грыжу размером 20 см

В Реутовскую больницу поступила пенсионерка с жалобами на острые боли в области живота, у женщины была диагностирована грыжа пищевода большого размера. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

65-летняя женщина чувствовала недомогание и испытывала болезненные ощущения, после обнаружения грыжи в брюшной полости было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

"В экстренном порядке через маленькие разрезы в брюшной полости мы провели вмешательство, во время которого удалили грыжу пищевода размером 20 см. Затем переместили часть желудка из грудного пространства в брюшную полость", — рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы, врач-хирург Павел Кудрявцев.

Операция длилось три часа и завершилась успешно, пенсионерка еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.