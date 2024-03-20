Эксперт указал на первый признак болезни Альцгеймера

Проблемы с памятью считаются одним из основных признаков деменции и болезни Альцгеймера.

По словам кандидата психологических наук, доцента, психоаналитика, клинического психолога высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческого терапевта, сомнолога Алексей Мелехин изданию aif.ru, проблемы с памятью считаются одним из основных признаков деменции и болезни Альцгеймера.

Мелехин отмечает, что болезнь Альцгеймера может проявляться в различных формах и имеет разнообразные симптомы, однако, в среднем, у больных этой патологией первыми проявлениями являются проблемы с запоминанием слов и выражений. Постепенно человек начинает забывать простые вещи, такие как названия предметов или обороты речи.

По мере развития болезни, пациенты сталкиваются с утратой ориентации в пространстве и времени. Они могут забывать свой адрес или детали повседневной жизни. Кроме того, у них могут возникать трудности в узнавании близких людей.

Мелехин подчеркивает важность обращения к специалистам при появлении подобных симптомов, необходимости внимательного отношения к признакам болезни, таким как трудности с речью, забывчивость в повседневных делах и регулярные забывания ключей или выключения приборов в доме. Он отмечает, что своевременное обращение за медицинской помощью может замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов.

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