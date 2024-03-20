Постоянная зевота оказалась симптомом болезней

Терапевт Зои Уильямс заявила, что зевота — естественное действие, однако в некоторых случаях она может оказаться симптомом опасных болезней. Их врач перечислила изданию The Sun.

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Уильямс объяснила, что чрезмерное зевание может быть связано со многими заболеваниями, например, рассеянным склерозом, печеночной недостаточностью и реже — с инсультом или опухолью головного мозга.

«Также человек может много зевать из-за стресса, усталости, беспокойства. Зевоту могут вызывать и побочные эффекты от приема лекарств», — рассказала врач.

Если же постоянная зевота начинает беспокоить человека, ему следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, посоветовала терапевт.

Ранее Зои Уильямс заявила, что игра в настольный теннис полезна для психического здоровья и когнитивных способностей. По ее мнению, такие игры, как пинг-понг и дартс, улучшают настроение, повышают самооценку и способствуют поддержанию близких связей с друзьями и членами семьи.