Какие аллергии подстерегают весной

У людей с аллергией на пыльцу деревьев, бывает перекрестная аллергия на некоторые продукты, рассказала NEWS.ru врач-аллерголог Елена Гучапшева. По ее словам, к таким продуктам относятся некоторые фрукты, овощи, соки, орехи, зелень и специи. Их употребление может вызвать так называемый «оральный симптом», который проявляется зудом слизистых полости рта.

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Аллергическая реакция может быть очень агрессивной, вплоть до отека Квинке. Аллергикам нужно быть крайне осторожным. К таким продуктам относиться: яблоки, березовый сок, киви, вишня, персик, абрикос, черешня, груши, оливки, маслины, морковь, картофель, миндаль, грецкие орехи, помидоры, зелень и некоторые специи..., — рассказала врач.

Наличие пищевой аллергии значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заявила ранее врач Елена Малышева. По ее словам, это подтверждается результатами исследования, проведенного в США в 2023 году. Выяснилось, что при употреблении пищи, содержащей в себе аллергены, сильно страдают сосуды.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составляемая каждую весну во многих СМИ Москвы карта районов города, особенно опасных для аллергиков, не имеет смысла. Он объяснил, что растения-аллергены встречаются во всех районах столицы.