Из-за высокого содержания калия картофель может помочь при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом в среду, 20 марта, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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По ее словам, содержащийся в картошке калий способствует снижению артериального давления. Кроме того, этот овощ является легким мочегонным средством. Эксперт уточнила, что пара картофелин на гарнир может обеспечить больше половины потребности в калии в сутки.

— Чтобы получить как можно больше полезных веществ, которые содержатся в картофеле, его нужно правильно готовить. Лучший способ — сварить «в мундире». Можно также запекать в духовке в кожуре, — отметила врач.

По словам диетолога, больше всего полезных компонентов содержится в молодом картофеле. Денисова предупредила, что у картофеля высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом этим овощем лучше не злоупотреблять, передает aif.ru.

Чтобы улучшить состояние здоровья при гипертонии, необходимо скорректировать рацион, а также начать вести более активный образ жизни. Об этом в рамках эфира на канале «Санкт-Петербург» рассказал врач-кардиолог Эдуард Малев.