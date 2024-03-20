В США из-за инфекции врачам пришлось ампутировать девочке обе ноги и руку

В США врачам пришлось ампутировать девочке обе ноги и руку из-за неожиданной инфекции. По словам родителей семилетней Виктории Пастен-Моралес, она заболела неожиданно, а симптомы болезни развивались стремительно.

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29 февраля у девочки поднялась температура, после чего она стала жаловаться на боль. Затем у девочки началась рвота, а ее губы и руки стали синеть.

«Мы не знаем, как она заразилась, но все это произошло менее чем за 12 часов», —рассказала мама девочки.

В результате врачи диагностировали у Виктории заражение стрептококком группы А, сообщает KSAZ-TV.

В течение двух недель после госпитализации им поочередно пришлось провести восемь операций, ампутировав обе ступни и кисть правой руки. Врачи не исключают, что потребуются дополнительные операции.

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