Лор перечислил опасные для слуха симптомы ОРВИ

Главный врач детского городского сурдологического центра в Санкт - Петербурге Газиз Туфатулин заявил, что потеря слуха может происходить из-за проблем с носоглоткой. Отек приводит к заложенности уха и дальнейшему воспалению, об этом сообщает издание БРИФ.

- Слух может теряться из-за насморка, отека в носоглотке. Плохо работает слуховая труба, которая соединяет нос и ухо. Возникает заложенность в ухе примерно так же, как и при полете на самолете. После этого могут возникнуть воспаления в среднем ухе и накопиться жидкость. Такое заболевание в большинстве случаев излечивается либо самостоятельно, либо с помощью медикаментозного лечения, и слух возвращается полностью, - приводит слова Газиза Туфатулина издание БРИФ.

Эксперт добавил, что в случае влияния вирусных инфекций на кровоснабжение внутреннего уха, сенсоневральная тугоухость может быть серьезным осложнением, требующим быстрого лечения для предотвращения возможной потери слуха.

Помимо этого симптомы отита и сенсоневральной тугоухости могут быть схожи, включая заложенность уха, снижение слуха и шум в ушах. В случае появления таких симптомов, важно обратиться к врачу для своевременного диагноза и лечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения из 450 миллионов человек более 5% населения сталкиваются с проблемами со слухом. Прогнозируется, что к 2050 году их число может вырасти до 700 миллионов человек..