Мужчин предупредили о чаще встречающихся у них видах рака

Некоторые онкологические заболевания чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, рассказал терапевт Алексей Жито. Об этих видах рака он предупредил мужчин в беседе с NEWS.ru.

«У мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», — рассказал врач.

В то же время, по словам специалиста, в силу гормональных различий рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин.

Ранее онколог Суна Исакова опровергла популярное заблуждение о связи невусов с раком. Зачастую у женщин новые невусы, объяснила она, образуются из-за гормональных перестройки в период беременности, а не из-за онкологических заболеваний.