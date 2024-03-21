Врачи удалили женщине врожденную опухоль весом в семь килограмм

От гигантской врожденной опухоли на голове избавили 70-летнюю пациентку врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта.

© 0Российская Газета

Женщина рассказала, что появилась на свет с темной выпуклой "родинкой" на голове в волосах. С годами она выросла так, что ее приходилось маскировать прической и головными уборами. Но делать это становилось все сложнее. Потом рост прекратился, однако тяжелая ноша легче не стала. Она все сильнее оттягивала голову назад, вызывая боли в шее.

Когда остеохондроз и общий дискомфорт женщину совсем одолели, она решила обратиться к медикам. Так пенсионерка оказалась на операционном столе с опухолью размером 20 на 35 сантиметров и весом семь кило.

Случай редчайший. К тому же в процессе вмешательства выяснилось, что "родинка" за долгие годы обзавелась огромным количеством питавших ее кровеносных сосудов.

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Вячеслав Иванов и врач-онколог Альберт Зайнутдинов, проводя операцию, действовали предельно осторожно. Образование (оно доброкачественное) успешно удалили, а обширный дефект - зиявшую на голове рану - закрыли лоскутом кожи.

Запущенные новообразования встречаются периодически, - рассказали "РГ" в онкодиспансере. Не так давно удалили липому весом 16 кг , напоминавшую рюкзак за спиной. Прооперировали раковую опухоль яичника - больше 30 кг.

Для улучшения качества жизни пациентов в практику внедряются реконструктивно-пластические операции.