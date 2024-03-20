Названы болезни, чаще всего атакующие людей в марте

Люди часто болеют в ранний весенний период. Это связано как с сезонными факторами, так и с общим состоянием организма. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, какие болезни чаще всего атакуют человека в марте.

«В начале весны перепады температуры и влажность, общее снижение иммунитета могут способствовать развитию респираторных заболеваний, таких как бронхит и пневмония», – отметила врач.

По словам Бурнацкой, период цветения вызывает аллергические реакции. Для предотвращения обострения аллергии рекомендуется избегать контакта с аллергенами и принимать противоаллергические препараты.

Врач рекомендует укреплять иммунитет с помощью витаминных комплексов. Нужно больше времени проводить на свежем воздухе и одеваться по погоде, передают «Известия».

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