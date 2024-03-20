Стоматолог заявил об опасности жевания на одной стороне рта

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что произойдет с зубами, если жевать только на одной стороне.

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Как рассказал российский медик, пережевывание пищи только в правой или только в левой части ротовой полости не приведет к стиранию зубов, однако может грозить неприятными последствиями. При жевании на "любимой" стороне не происходит самоочищения, поэтому такая привычка способна спровоцировать кариес, передает радио Sputnik.

– Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита, – объяснил врач.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Антипенко призвал обратиться к специалистам, если жевать на какой-то из сторон рта больно или неудобно.