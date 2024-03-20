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Эксперт назвал малоизвестный, но распространённый симптом сифилиса у мужчин

Предупреждающие признаки инфекций, передающихся половым путём (ИППП), касаются не только интимных частей тела. Эксперт Навин Хосла назвал малоизвестный, но распространённый симптом сифилиса у мужчин.

Малоизвестный, но распространенный симптом сифилиса у мужчин
© Чемпионат.com

Речь идёт о выпадении волос на голове, бороде и бровях. Этот признак может возникнуть на поздних стадиях сифилиса.

Конечно, выпадение и истончение волос, а также залысины распространены у мужчин и не всегда являются признаком ИППП. Однако неравномерное выпадение участков волос может указывать на половую инфекцию.

К другим симптомам сифилиса относятся:

  • небольшие язвы на половом члене, влагалище или вокруг ануса (обычно безболезненные);
  • язвы в других областях, включая рот, губы и руки;
  • сыпь на ладонях и подошвах (обычно она не вызывает зуда, но может распространяться по всему телу);
  • воспалённые гланды;
  • гриппоподобные симптомы, в том числе высокая температура, головные боли и усталость;
  • белые пятна во рту;
  • белые или серые бородавчатые наросты на половом члене, влагалище или вокруг ануса.
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