Малоизвестный, но распространенный симптом сифилиса у мужчин

Предупреждающие признаки инфекций, передающихся половым путём (ИППП), касаются не только интимных частей тела. Эксперт Навин Хосла назвал малоизвестный, но распространённый симптом сифилиса у мужчин.

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Речь идёт о выпадении волос на голове, бороде и бровях. Этот признак может возникнуть на поздних стадиях сифилиса.

Конечно, выпадение и истончение волос, а также залысины распространены у мужчин и не всегда являются признаком ИППП. Однако неравномерное выпадение участков волос может указывать на половую инфекцию.

К другим симптомам сифилиса относятся: