Малоизвестный, но распространенный симптом сифилиса у мужчин

Эксперт назвал малоизвестный, но распространённый симптом сифилиса у мужчин
Предупреждающие признаки инфекций, передающихся половым путём (ИППП), касаются не только интимных частей тела. Эксперт Навин Хосла назвал малоизвестный, но распространённый симптом сифилиса у мужчин.
Речь идёт о выпадении волос на голове, бороде и бровях. Этот признак может возникнуть на поздних стадиях сифилиса.
Конечно, выпадение и истончение волос, а также залысины распространены у мужчин и не всегда являются признаком ИППП. Однако неравномерное выпадение участков волос может указывать на половую инфекцию.
К другим симптомам сифилиса относятся:
- небольшие язвы на половом члене, влагалище или вокруг ануса (обычно безболезненные);
- язвы в других областях, включая рот, губы и руки;
- сыпь на ладонях и подошвах (обычно она не вызывает зуда, но может распространяться по всему телу);
- воспалённые гланды;
- гриппоподобные симптомы, в том числе высокая температура, головные боли и усталость;
- белые пятна во рту;
- белые или серые бородавчатые наросты на половом члене, влагалище или вокруг ануса.
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