Как бессонница влияет на здоровье и внешность

Отсутствие сна — мучительная проблема, последствия которой отражаются на организме, внешности и поведении. Невозможно быть здоровым, если не дать произойти важным процессам, которые возможны, только когда человек спит. Недаром жизнь без сна обрывается спустя неделю.

© Секрет Фирмы

Что происходит с организмом, когда человек спит, amic.ru объяснила врач-невролог высшей категории медицинского центра River Ольга Лебедева.

укрепляется иммунитет;

особенно активно производится гормон роста — он отвечает за регенерацию тканей и выработку антител;

мозг обрабатывает полученную за весь день информацию;

гормон сна мелатонин борется со старением и злокачественными клетками.

Чем опасна бессонница

Страдает психика. Хронический недосып приводит к неврозам, психозам и деменции. По словам врача, нарушается кровообращение, нейронные связи перестают выстраиваться, в итоге начинаются проблемы с памятью, вниманием и мышлением.

Растёт вес. Люди, которые сидят допоздна за компьютером или перед телевизором, с большей вероятностью захотят чем-то полакомится. В результате развивается метаболический синдром и появляется вес.

Портится здоровье. Из-за бессонницы ухудшается течение хронических заболеваний, происходят сбои в работе репродуктивной системы. А ещё ослабляется естественная защита от рака — из-за недостатка антиоксиданта мелатонина.

Теряется красота. Недостаток сна влияет на внешность — лицо становится бледным, появляются синяки и мешки под глазами. Кроме этого, снижается выработка коллагена — а это позволяет раньше времени появиться морщинам и целлюлиту.

По словам Лебедевой, без сна среднестатистический человек может вытянуть не больше недели. После его ждут зрительные и слуховые галлюцинации, а в итоге — смерть.

Как проявляется бессонница

Отличить бессонницу от других расстройств сна, можно по следующим признакам:

трудности с засыпанием;

частые пробуждения ночью;

раннее пробуждение;

сонливость и утомляемость;

проблемы с концентрацией и памятью;

гиперактивность и раздражительность;

агрессия в поведении.

Бессонница влияет в том числе на дневное состояние человека и его поведение, а также снижает качество жизни, предупредила врач-эндокринолог «Инвитро» Елена Прокопенко. Поэтому важно обратиться с этой проблемой к врачу.

Как курение влияет на лечение рака? Онколог рассказал о частом осложнении

Названы продукты, которые помогут уменьшить боль при эндометриозе. Памятка от диетолога