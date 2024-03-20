Травматолог назвал травмы, которые можно получить при катании на самокате

Главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о травмах, которые можно получить при неосторожном катании на электросамокате или при столкновении с ним.

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Травмы, которые встречаются у самокатчиков, относятся к высокоэнергетическим, потому что самокат как средство индивидуальной мобильности может двигаться на скорости 25 км/ч. Наиболее распространённые травмы у самокатчиков, как и у людей, столкнувшихся с ними, следующие: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, костей туловища, верхних и нижних конечностей. Всё это очень болезненные травмы, которые трудно и долго лечить.

«Зачастую это серьёзные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждены две и более анатомические области. Их очень долго и очень трудно лечить. Время восстановления достигает полугода или даже до года», — рассказал врач.

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