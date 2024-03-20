Названы признаки синдрома хронической усталости

Слабость, вялость, депрессия, головные боли и отсутствие вдохновения могут быть признаками синдрома хронической усталости. Об этом "Известиям" рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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Признаками синдрома хронической усталости (СХУ) признаны мышечные боли, боли в горле, головные боли, участившиеся вирусные заболевания и другие проявления нарушения иммунитета, а также проблемы со сном. Они могут быть вызваны и обычной усталостью, однако она обычно длится несколько дней. Если симптомы сохраняются месяц или больше, можно заподозрить СХУ.

Из-за сложности диагностики СХУ люди могут годами тратить время на лечение другого заболевания. Обычно лечение включает психотерапию, физические нагрузки, коррекцию нарушений сна.

СХУ чаще всего развивается в возрасте 25-40 лет. Его причины не ясны до конца, но предполагается, что риск повышают вирусы (вирус Эпштейна-Барр, вирус Коксаки типа В, вирусы гепатита C, герпеса VI типа). Также в группе риска люди, которые подвергаются высоким нагрузкам и стрессу.