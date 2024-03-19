Австралийские ученые проверили первое лекарство от храпа

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии признали эффективным назальный спрей как средство лечения храпа, свидетельствуют результаты исследования, которое опубликовано в журнале Heart and Circulatory Physiology. По его данным, препарат переносится безопасно и хорошо.

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Так называемое обструктивное апноэ во сне, самым распространенным симптомом которого является храп, появляется при блокировке потока воздуха в дыхательных путях во время сна. Это называется нарушением анатомии горла и недостаточной мышечной функцией во время сна.

Как показывают результаты эксперимента с назальным спреем для лечения апноэ, при его употреблении тяжесть апноэ снижается на 25–45%, при этом также улучшается уровень кислорода. Также у употребляющих спрей отмечается снижение артериального давления на следующий день.

Ранее ученые из Университета Флиндерса установили, что обилие растительной пищи в рационе уменьшает вероятность храпа на 19%. Речь идет о большом употреблении овощей, фруктов, зерновых и злаков, а не ультраобработанных растительных закусок.

По словам ученых, избыточный вес — это один из основных факторов риска остановок дыхания во время сна. Растительная пища в свою очередь снижает воспаления в организме и понижает жировую массу тела, помогая защититься от апноэ.