В Петербурге установили мировой рекорд, удалив пациенту 170 метастазов

Врачи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд, удалив из легких пациента 170 метастазов. Для этого потребовалось шесть многочасовых операций, сообщили в пресс-службе центра.

"Уникальную операцию провели в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, удалив из легких пациента 170 метастазов. Аналогов в мировой онкологии этому случаю нет. Пациент поступил в НМИЦ с множественными метастазами в легких. Метастазы стали следствием остеосаркомы, которой молодой человек заболел в 2020 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за четыре года мужчина прошел курс химиотерапии в Москве, удаление опухоли с частью плеча, затем снова несколько курсов химиотерапии в Германии. В результате рост очагов удалось остановить, но удалить такое количество метастазов в Германии по протоколам не могли.

"Удаление, к примеру, 30 или 50 метастазов из нижней доли легкого уже сама по себе большая травма для организма, и нужно было дать ему [пациенту] время для восстановления. Поэтому понадобилось шесть операций - три из них были сделаны методом изолированной химиоперфузи. <...> Прогнозы у нас самые оптимистические", - привели в пресс-службе слова заведующего отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Евгения Левченко.

Как уточнили в НМИЦ, метод изолированной химиоперфузии - модернизированная запатентованная методика НМИЦ онкологии им. Петрова, она позволяет спасти пациентов даже с четвертой стадией онкологического заболевания. Во время операции легкое "выключают" из общего кровообращения и создают в нем локальное кровообращение с циркуляцией высокой дозы химиопрепаратов. Затем в течение получаса легкое промывается от цитостатика и включается обратно в общее кровообращение. Методика дает возможность убрать самые мелкие метастазы легочной ткани - таким образом исключается возможность появления новых метастазов в легких.