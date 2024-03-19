Глобально факторы риска развития деменции для мужчин и для женщин не отличаются. Но у женщины есть особый период в жизни — это период гормональной перестройки, во время которого может произойти манифестация или усугубление течения ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Такие заболевания как: артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет — сами по себе являются факторами риска развития деменции. Но причинами развития деменции являются не сами заболевания, а неконтролируемые параметры при этих заболеваниях. Поэтому женщина в этот период должна особое внимание уделять контролю уровня холестерина, сахара и артериального давления. Нужно тщательно относиться к этим параметрам и следить за ними, а в случае изменений — обращаться к специалистам», – рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, при нарушениях менструального цикла могут быть обильные кровотечения, которые приводят к анемии. Головной мозг недополучает нужное количество кислорода, что может привести к ухудшению когнитивного здоровья.

«При обильных кровотечениях необходимо говорить об этом врачу-гинекологу и своевременно их купировать, проверять показатели эритроцитов и гемоглобина, и только по показаниям врача принимать средства против анемии, например, железосодержащие препараты, витамины группы B. Также в период гормональной перестройки может нарушаться функция щитовидной железы, поэтому следует обращать и на этот фактор особое внимание», – заключил гериатр.

Общие рекомендации остаются такими же, как для всех возрастов — адекватное питание, физическая нагрузка и общий контроль за состоянием здоровья. Также полезны когнитивные тренировки.