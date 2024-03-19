Ночной симптом, который сигнализирует о наличии смертельного заболевания

В современном мире, где темп жизни только растет, забота о собственном здоровье зачастую отходит на второй план. Однако определенные сигналы, которые подает нам наше тело, не должны оставаться без внимания. Одним из них является кашель, к которому многие относятся как к обычному неудобству, но за этим симптомом может скрываться настоящая опасность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт медцентров «Андреевские больницы Неболит» Татьяна Терехова.

По ее словам, кашель сам по себе не является заболеванием — это лишь симптом, указывающий на наличие патологических процессов в организме.

— Разбираясь в причинах и последствиях кашля, важно понимать его механизмы и потенциальные источники. Одним из распространенных явлений является усиление кашля в ночное время. Это может быть связано с острыми респираторными заболеваниями. В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится, что и вызывает усиление кашля. Также существенную роль играет микроклимат в помещении, где мы спим. Слишком сухой воздух может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля, — объяснила Терехова.

Ночной кашель может быть также индикатором ряда серьезных заболеваний, предупредила терапевт:

сердечно-сосудистые нарушения могут проявляться через кашель на фоне одышки и учащенного сердцебиения;

заболевания пищеварительной системы также могут вызывать кашель, особенно если имеется раздражение нервных окончаний пищевода;

стоит учитывать аллергию и бронхиальную астму;

а также различные злокачественные новообразования, которые могут сопровождаться этим симптомом.

— Важно не игнорировать такой симптом, как кашель, особенно если он возникает регулярно и усиливается ночью. Вовремя обратившись за помощью, можно не только облегчить собственное состояние, но и предотвратить развитие потенциально опасных заболеваний, — отметила специалист. — Обращение к специалисту при регулярном ночном кашле не просто рекомендация, а необходимость.

По мнению терапевта, важно понимать, что самодиагностика и самолечение в таких случаях могут не только не принести ожидаемого эффекта, но и нанести вред здоровью, отодвигая момент обращения за квалифицированной медицинской помощью.

— Только врач способен определить истинную причину кашля и назначить адекватное лечение, — подчеркнула Терехова.

Забота о собственном здоровье — это не просто внимание к симптомам, но и готовность прислушаться к сигналам, которые подает ваше тело, и действовать в соответствии с рекомендациями специалистов, добавила врач.