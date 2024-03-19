В России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные

В конце зимы — начале весны продажи антистресс-игрушек выросли в полтора раза, а продажи БАД — более чем на треть. Двузначными темпами рос спрос на успокоительные. Это показало исследование системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах JVO (резидент «Сколково»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показал опрос более 3 тыс. селлеров российского e-com, с 19 февраля по 17 марта продажи БАД выросли на 37% год к году. Наиболее активными темпами рос спрос на витаминно-минеральные комплексы (+39% год к году) и безрецептурные успокоительные (+38%). Чуть менее активными темпами росли продажи препаратов для поддержания качества кожи, ногтей и волос (+36%), препаратов для профилактики заболеваний суставов (34%), для укрепления нервной системы и работы мозга (+31%), а также для поддержания работы ЖКТ (+28%).

Наиболее активными темпами продажи БАД росли в Санкт-Петербурге (+40%), Омской области (+39%), Новосибирской области (+38%), в Москве (+37%), Воронежской области (+37%).

Высокие темпы роста спроса на безрецептурные успокоительные, в частности, наблюдались в Москве (+44%), Санкт-Петербурге (+42%) и Краснодарском крае (+42%), а также в Волгоградской (+41%), Нижегородской (+40%), Самарской (+40%), Ростовской (+39%) и Новосибирской (+38%) областях.

Кроме того, в общей сложности в полтора раза (+53%) выросли продажи кинетических игрушек, компактных массажеров, мялок, пазлов, пупырок, магнитов. Наиболее активными темпами спрос на антистресс-игрушки рос в Саратовской (+59%) и Воронежской областях (+59%), Башкортостане (+58%), Санкт-Петербурге (+56%) и Свердловской области (+55%).

Параллельно JVO провел опрос среди широкой выборки россиян на предмет их психологического состояния этой весной.

Оказалось, что свыше трети респондентов (38%) в первую половину марта стали чаще испытывать стресс по сравнению с минувшей зимой. Каждый четвертый (24%) в первую половину марта потреблял безрецептурные успокоительные «значительно чаще» (7%) либо «в целом чаще» (17%), чем минувшей зимой, а почти каждый пятый (18%) с конца зимы увеличил потребление витаминов / БАД.