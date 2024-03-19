Когда не нужно сбивать высокую температуру

Взрослому человеку не рекомендуется сбивать температуру до 38,5 градуса, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-инфекционист Владимир Никифоров. По его словам, в это время иммунная система борется с возбудителями инфекции, которые адаптированы к жизни при комфортных 36,6 градуса.

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Опыт показывает, что все механизмы борьбы с инфекцией они своего максимума достигают приблизительно при температуре 38,3–38,5 градуса. А все возбудители-патогены адаптированы к температуре 36,6, — сказал врач.

Температуру надо сбивать если она начинает превышать эти показатели. Но делать это нужно постепенно и мягко, отметил врач. Если же температура не падает в течение трех дней, то необходимо обратиться к врачу.

При этом предельный порог высокой температуры у детей отличается. Как сказал врач-педиатр Андрей Продеус, при 38 градусах дети первых двух лет жизни имеют высокие риски судорог. Поэтому рекомендуется снижать температуру уже при 38 градусах и не ждать ее повышения.

Ранее врач-терапевт Альфия Луценко рассказала, что во время болезни можно мыться, противопоказаний к приему водных процедур нет, если у человека нет высокой температуры. По словам медика, главное после душа — закрыть окна, одеться потеплее и избегать сквозняков.