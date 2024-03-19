Чрезмерную ночную потливость назвали симптомом онкологии

При лечении онкозаболеваний успех от терапии зависит, как быстро была выявлена опухоль. Поэтому врачи настаивают на необходимости прислушиваться к своему организму и не игнорировать симптомы, которые могут указывать на наличие патологии.

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Так, онкопациенты клиник Великобритании рассказали, какие симптомы у них появились перед диагностикой рака, сообщает с Metro.

Один из пациентов столкнулся с тем, что его моча приобрела цвет розового вина. Другой рассказал, что начал страдать одышкой перед постановкой диагноза острый миелоидный лейкоз.

45-летний Али Абдул отметил, что ему хотелось много спать, а также у него появилась чрезмерная потливость во сне. Мужчина обратился к врачам, когда начал по несколько раз переодеваться за ночь. В результате у него обнаружили лимфому Ходжкина.

Напомним, по словам врача-терапевта медцентров «Андреевские больницы Неболит» Татьяны Тереховой, на онкологию может указывать ночной кашель.

Также по словам онколога, врача-эксперта медицинской компании СберЗдоровье Суны Исаковой, кашель и першение в горле могут указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) - хроническое заболевание, при котором желудочный сок забрасывается в пищевод и раздражает его слизистую.