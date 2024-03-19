Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 11-й неделе 2024 года увеличилась на 8,9% по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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"На 11-й неделе 2024 года в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю зарегистрировано около 738 тыс. случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах. Среди всех случаев 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.